ЦСКА — «Северсталь». Фёдоров выместит остатки злости

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Северсталь». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.58. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Северсталь» Череповец (15.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за место в плей-офф. 15 января состоятся шесть встреч. В одной из них на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве действующий чемпион КХЛ ЦСКА примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Пятиматчевая домашняя серия помогла ЦСКА вернуть стабильность и немного сократить отставание от лидирующего СКА. За последние семь матчей в регулярке москвичи потерпели лишь одно поражение. Они уступили в матче с возглавляющим турнирную таблицу Восточной конференции «Автомобилистом» (2:4) на выезде.

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В овертайме армейцы обыграли «Локомотив» (2:1 ОТ) и московское «Динамо» (3:2 ОТ). Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время, в том числе в последней игре с «Барысом» (5:2) в гостях. Матч с казахстанским клубом интересен тем, что он получился самым результативным за этот период времени. И это вряд ли случайность.

Встреча с «Барысом» следовала сразу после неудачно сложившейся игры с «Автомобилистом». Суть в том, что поражение вывело Сергея Фёдорова из душевного равновесия. В послематчевом интервью специалист был сам не свой. Он не скрывал негодования по поводу результата, а также злости на подопечных.

Фёдоров отметил, что итоги встречи подвести невозможно, потому как его подопечные перестали играть после первого периода. Также тренер подчеркнул, что ему безразлична природа удалений, в которых армейцы пропустили. Так или иначе, специалист провёл работу над ошибками, о чём свидетельствует разгромная победа в матче с «Барысом».

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У «Северстали» дела обстоят несколько иначе. В текущем сезоне она очень нестабильна. На данный момент череповчане располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Мотивация борьбы за сохранение прописки в зоне плей-офф помогает им, но далеко не всегда.

За последние восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Андрея Разина одержали только четыре победы, причём все они были добыты на домашнем стадионе. При этом выиграла команда из Череповца во всех матчах с минимальным перевесом, потратив очень много сил.

Сначала «сталевары» обыграли «Спартак» (4:3 ОТ). Затем они дважды выиграли в матчах с «Торпедо» (3:2 и 5:4 Б), а также с трудом вырвали победу во встрече с располагающимся на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ «Куньлунем» (6:5). Поражения «Северсталь» потерпела в матчах с «Витязем» (1:4), «Ак Барсом» (1:2 ОТ), «Нефтехимиком» (3:4) и «Локомотивом» (2:6).

За этот период времени череповчане пропустили очень много — 30 шайб. Разин неоднократно отмечал, что его подопечные очень часто сами «привозят» себе детские голы. Встреча с «Локомотивом», который подходил к матчу с пятью поражениями подряд, не стала исключением.

Хотя одна из пропущенных шайб в той игре полностью на совести Александра Самонова, взятого относительно недавно «Северсталью» в аренду у СКА. Голкипер не сумел отразить бросок защитника «Локомотива» Андрея Сергеева с центра поля. После этого он был заменён на Тимофея Королёва, что, впрочем, не сильно помогло.

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Есть все основания полагать, что в предстоящем матче армейцы добудут результативную победу. За 49 матчей в КХЛ они забросили 150 шайб — больше только у СКА. Да и у Сергея Фёдорова наверняка ещё осталось немного злости после неудачи во встрече с «Автомобилистом». П1 + ТБ 4.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 15 января 2023 года

Домашний стадион даёт подопечным Сергея Фёдорова солидное преимущество. Во-первых, армейцам весьма комфортно на родной арене. Во-вторых, «сталевары» очень плохо играют на выезде. Череповчане потерпели поражения в семи из восьми последних встреч регулярного сезона в гостях. Кроме того, ЦСКА занимает второе место как в сводной таблице КХЛ, так и по результативности. Череповчане, в свою очередь, пропустили за 50 матчей в регулярке 149 шайб. Выводы напрашиваются сами собой.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.24.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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