«Тоттенхэм» — «Арсенал»: результат матча АПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 14-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вошёл в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил мяч в сетку — автогол.

а 36-й минуте полузащитник гостей Мартин Эдегор забил второй мяч «Арсенала» дальним ударом из-за штрафной.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

В ЦСКА заявили, что Карраскаль не покинет клуб до конца сезона.

Нигматуллин: Дзюбе нужно соглашаться и переходить в «Торпедо».

Тренер «Барселоны» возглавил клуб Второй лиги России.

«Ювентус» не будет увольнять Аллегри до лета.