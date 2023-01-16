«Тоттенхэм» — «Арсенал»: результат матча АПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия).
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.
На 14-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вошёл в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил мяч в сетку — автогол.
а 36-й минуте полузащитник гостей Мартин Эдегор забил второй мяч «Арсенала» дальним ударом из-за штрафной.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.
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