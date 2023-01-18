«Авангард» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.30.



«После того как «Магнитка» помогла сочинцам прервать проигрышную серию из более чем двух десятков матчей, вовсю заговорили о возможных кадровых изменениях. Илье Петровичу ненавязчиво намекали собирать чемоданы, обсуждая на его место кандидатуру застоявшегося без работы Дмитрия Квартальнова. После победы в Уфе такие разговоры немного попритихли, но предположу, что это до следующего поражения «Магнитки». А оно может быть уже в предстоящем матче, и будет, в принципе, весьма логичным. Потому что, во-первых, магнитогорцы играют не просто на выезде, а ещё и в Омске. А во-вторых — «ястребы» сейчас смотрятся основательнее и стабильнее.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Я же пока хоронить Илью Петровича не спешу. Команда у него нынче с причудами, но, когда совсем уже прижимает, собираться умеет. Третье место на «Востоке», конечно, прижимом не назовёшь, но на это третье место «Магнитка» пришла со второго, тогда как «ястребы» на своё четвёртое вылезали с самого дна турнирной таблицы, куда заехали на старте сезона после зубодробительной выездной серии.



Предположу достаточно весёлый по голевому содержимому матч, поскольку в обеих командах есть не только кому забивать, но и кому делать это красиво. Думаю, что тотал предстоящего матча превысит 5,5. А по итогам игры гости всеми правдами и неправдами наберут два очка, причём не факт, что в основное время. А проигрывать они будут уже потом, например, «Барысу» или «Витязю», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.41.



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