«Северсталь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА.



Ставка: победа СКА за 1.83.



«Казалось бы, череповчане выдали в Минске ударную игру, но им дико не везло. На самом деле, кроме быстрой беготни, в том матче двух номинантов на восьмое место Западной конференции ничего толкового не было. Поставить серьёзные (я уже не говорю про нерешаемые) задачи обороне соперников не получилось ни у хозяев, ни у гостей. Минчанам повезло забить, и они сумели без особого напряжения удержать это преимущество.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Итак, «Северсталь» снова потеряла место в первой восьмёрке, а теперь её ждет напасть под названием «раздосадованный СКА». Который, если кто забыл, в предыдущем туре проиграл своему главному конкуренту на века – ЦСКА. И поражение это, предположу, в какой-то мере уберегает питерцев от полного дуракаваляния в Череповце. Неполное, скажем, на первый период всё равно будет, и у хозяев будет шанс повести в счёте. Но затем всё вернется на круги своя и череповчане до самой финальной сирены будут искать на площадке пятый угол. Потому что потенциалы соперников несоизмеримы, а если питерцев дополнительно разозлить…



Не думаю, что в предстоящем матче будет заброшено совсем уж много шайб. Слишком много чести для «Северстали», если СКА станет разрывать ее «на ветошь», что сделать он, конечно, может, но зачем? Поэтому тотал предстоящей игры вряд ли превысит 6.5. А по итогам матча гости не просто наберут два очка, но и спокойно сделают это в основное время. Причём спокойны они будут даже в том случае, если к финальной сирене станут вести в счёте всего в одну шайбу», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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