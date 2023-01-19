«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ 19 января

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.97.



«Тяжёлая неделя выдалась у «Манчестер Сити». Сначала вылетели из Кубка лиги, проиграв «Саутгемптону». Там даже по воротам пробить не сумели. Сложно понять, как «Сити» мог сыграть так плохо. А дальше было поражение в дерби от «Манчестер Юнайтед». Там есть вопросы к судейскому решению. Но в любом случае команда Гвардиолы лучшего футбола не продемонстрировала. Уже пора реагировать. Отставание от «Арсенала» в борьбе за лидерство уже восемь очков. Это много.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Тоттенхэм» как раз проиграл «Арсеналу» в выходные – 0:2. И уже пошли разговоры об увольнении Конте. Сватают в «Тоттенхэм» Томаса Тухеля. Не знаю, возможна ли рокировка сейчас, но «шпоры» выпали из топ-4 и отстали от «Ньюкасла» на пять очков. Играть ещё много, но ситуация далеко не самая приятная. Ещё сейчас попадают под разъярённый «Манчестер Сити».



Думаю, на своём поле «Ман Сити» сумеет прервать серию неудач. Самолюбие футболистов, главного тренера уязвлено, полилась критика, надо правильно отреагировать. Так что я поставлю на победу хозяев с форой (-1.5). Родные стены должны помочь», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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