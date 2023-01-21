«Салернитана» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Наполи».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Салернитана» принимает лидера чемпионата в очень ответственный момент. В прошлом туре гранатовые потерпели самое крупное поражение в истории в матче с «Аталантой» (2:8), такого счёта в Серии А не было почти 30 лет. Руководство клуба сперва отправило главного тренера команды Давиде Николу в отставку, но через два дня передумало. Теперь специалисту предстоит доказать, что предоставили ему ещё один шанс не зря.

После победы во встрече с «Лацио» в октябре (3:1) «Салернитана» основательно посыпалась – шесть туров без побед, четыре поражения и в среднем больше двух пропущенных мячей. Важно отметить, что в игре хозяев был потерян баланс, они больше не способны справляться с натиском соперников весь матч. «Наполи», разумеется, не постесняется использовать шанс ещё больше оторваться от конкурентов.

Сейчас неаполитанцы в великолепной форме – 13 побед в 14 последних матчах, а крупная победа в матче с «Ювентусом» (5:1) в прошлом туре должна придать команде уверенности. В 11 из этих игр «Наполи» неизменно забивал минимум по два гола, и меньшего ждать на сей раз не приходится, даже в отсутствие Хвичи.

Сенсации в таком матче не будет, а голов ждём много. Стоит рассмотреть тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.25.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.

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