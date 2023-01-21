«Салернитана» — «Наполи»: по какому каналу покажут, трансляция матча, прямой эфир

21 января состоится матч 19-го тура итальянской Серии А «Салернитана» – «Наполи». Начало – в 20:00 мск.

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Лучшие прогнозы на Серию А.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Салерно оценивается аналитиками в 10.25. На ничью предлагают поставить за 5.80.

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» – «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82.

Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.

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Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.

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