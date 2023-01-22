«Вильярреал» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Жирона» в 18-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Лучшие прогнозы на Примеры.

«Вильярреал» непонятно каким образом умудрился проиграть мадридскому «Реалу» в Кубке Испании поздним вечером в четверг. Вели со счётом 2:0, прекрасный первый тайм, а во втором «Вильярреал» просто встал. «Реал» же был хорош после перерыва и одержал заслуженную победу.

«Вильярреал» на данный момент четвёртый в чемпионате. Не так уж много команда забивает – всего 20 мячей. Больше забили и «Атлетико» (Мадрид), и клуб из Бильбао, и «Райо Вальекано», да даже «Жирона». У «Вильярреала» было всего два дня на подготовку к матчу, и это может сказаться.

«Жирона» много забивает, много пропускает. В каждом матче «Жирона» обязательно свой мяч забивает – уже на протяжении десятка матчей. Даже если «Жирона» пропускает первой, как это было с «Севильей», всё равно команда не сдаётся, лезет вперёд. У Анхеля Мичела очень приличный подбор игроков. Впереди по-прежнему в деле Стуани, он забивает. Я думаю, что «Жирона» «Вильярреалу» обязательно забьёт.

Можно сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за неплохой коэффициент, но я бы остановился на варианте «вершок» — тотал больше 2.5 мяча за 1.80. Посмотрим, как Кике Сетьен и его команда отреагируют на вылет из Кубка Испании. В чемпионате «Вильярреал» четыре матча подряд не проигрывает. Я жду результативный футбол».

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