«Спартак» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.61.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«У «Спартака» далеко не всё слава богу. Очковый запас потихоньку тает, и вот уже снизу красно-белых подпирают Минск с Череповцом, и сохранить седьмое место пока удаётся лишь по косвенным показателям. В общем, случилось всё то, о чем автор этих строк предупреждал ещё недели три назад: на Западе два места в плей-офф будут расписывать «пулькой» на троих.

В этом плане сочинцы – просто роскошный подарок со стороны календаря КХЛ, даже непонятно, чем его красно-белые заработали. Сочинцы сейчас напоминают африканского крокодила, который ест два раза в год во время массовых миграций парнокопытных. Но зато каждый раз он съедает по целой антилопе, заглатывая её целиком.

Вот и «Сочи» целиком заглотил «Магнитку» и теперь будет её полгода переваривать, а в процессе этом проигрывает всем, включая «Куньлунь», и «Спартаку» тоже должен проиграть.

Должен ещё и потому, что «Спартак», как уже было сказано выше, вплотную приблизился к ситуации «Спасайся кто может!». И два очка ему теперь ой как нужны. Не думаю, что предстоящий матч поразит нас количеством заброшенных шайб – гости в меру сил поупираются, а хозяева сильно настаивать не станут.

Предположу, что тотал будет не выше 6.5 шайбы, а по итогам матча «Спартак» как-нибудь наберёт так ему нужные два очка, и даже если не справится в основное время, то справится позже.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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