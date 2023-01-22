«Спартак» — «Сочи»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, по какому каналу покажут

22 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сочи». Начало встречи — в 13:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.47. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент 6.30.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.60.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард».

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