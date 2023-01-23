«Ман Сити» — «Вулверхэмптон»: результат матча, кто победил, как сыграли, какой счёт

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.
«Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.
Первый мяч на 40-й минуте забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд с передачи Кевина Де Брёйне.
На 49-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Через пять минут норвежец забил третий мяч с передачи Рияда Мареза.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков. «Вулверхэмптон» находится на 17-й строчке, заработав 17 очков.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
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