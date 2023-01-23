Прогноз на матч Серии А «Интер» — «Эмполи»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» — «Эмполи».



Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.78.



«Интер» взял второй Суперкубок подряд, уверенно разобравшись с «Миланом». После старта второй части сезона «нерадзурри» набрали хороший ход, у них были неуверенные матчи с «Пармой» и «Монцей», но в остальном хозяева смотрятся мощно и даже нанесли «Наполи» первое поражение в чемпионате.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Эмполи» тоже сейчас неплох и после паузы ещё не проигрывал. Две выездные ничьи и одна домашняя победа позволили синим закрепиться в середине турнирной таблицы. Ничего сверхъестественного гости не показывают, но пока это не мешало им набирать очки.



У «Интера» было достаточно времени на восстановление сил после Суперкубка. Домашние матчи «нерадзурри» проводят очень мощно, тут у них девять побед подряд во всех турнирах. «Эмполи» не хватит сил прервать неудачную серию в матчах с «Интером». Предлагаем поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) за 1.78.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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