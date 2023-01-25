«Автомобилист» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.11.



«Неделю назад соперники уже встречались в Москве, и тогда бело-голубые не без труда, но и без особого перенапряжения и всухую екатеринбуржцев обыграли. Было видно, что между соперниками целая пропасть – не столько игровая, сколько организационная и дисциплинарная. После того матча мало что изменилось, «Автомобилист» проиграл дома очень домашнему «Барысу», москвичи разобрались по буллитам с самим ЦСКА. В общем, расстояние между соперниками, пожалуй, только увеличилось.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Правда, матч теперь будет в Екатеринбурге, а «Автомобилист», как ни крути, дома играет лучше, чем в гостях (соответственно, 75,0 и 53,7 процента набранных очков). Но, как мне думается, даже такого превышения домашних результатов над гостевыми «Автомобилисту» если и хватит, то максимум на одно очко. Да и то выглядит весьма сомнительным, глядя на нынешнюю игру команды Кудашова.



Можно смело сказать, что игра будет достаточно «низовой». Бело-голубые и дома-то постромки в атаке не рвут, а уж на выезде и вовсе предпочитают закрытые модели. Поэтому тотал предстоящего матча точно не превысит 6.5. А по итогам игры гости любым способом наберут два очка, причём одно очко у «Автомобилиста», если оно вообще будет, станет для екатеринбуржцев настоящим праздником», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



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