«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 27 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» за 2.96.
«Про нынешнюю «Магнитку» народ слагает анекдоты. Вроде того, как в коридорах Леонид Вайсфельд встречает Дмитрия Фёдорова, и тот его спрашивает:
— Слушай, чего с «Магниткой» происходит?
— Я тебе сейчас объясню, — говорит Вайсфельд.
— Я тебе и сам объяснить могу. Ты скажи, чего с ней происходит?
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тем временем «Ак Барс» тихой сапой подобрался к вершинам Востока, обошёл «Магнитку» и готовится сожрать «Автомобилист» вприкуску с «Сибирью». И уже сожрал бы, не проиграй в предыдущем туре в Уфе. Второго поражения подряд нынешний «Ак Барс», да ещё при живом Зинэтуле Хайдяровиче, не допустит. Поэтому предстоящий матч в какой-то мере можно считать предрешённым. Даже несмотря на то, что «Магнитка» отдыхала на двое суток дольше «Ак Барса» и ей при этом никуда не нужно было ездить.
Учитывая, как в последнее время играют казанцы, большого количества заброшенных шайб ждать не следует. Скажу даже так: и небольшого количества заброшенных шайб ждать тоже не следует. Их может вообще не быть, а если и будут, то исключительно в гомеопатических количествах. Если, конечно, не накосячит кто-нибудь из вратарей. С поправкой на возможные вратарские косяки можно ставить на тотал, не превышающий 5.5 – думаю, этого будет вполне достаточно.
А по итогам матча даже более уставший «Ак Барс» всё-таки наберёт два очка. Причем возьму на себя наглость утверждать, что казанцы сделают это в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.
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Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.
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