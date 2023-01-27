Артур Бетербиев — Энтони Ярд: когда бой, где смотреть, кто фаворит, прогнозы и ставки

Вечером 28 января в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер. Его главным событием станет титульный бой между российским непобеждённым боксёром, действующим чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Ориентировочное начало боя – в 1:00 мск 29 января. Посмотреть бой в прямом эфире можно на ESPN+ и BT Sport Box Office. В России официальной трансляции боя не будет.
Букмекеры считают Артура Бетербиева явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.11. Шансы Энтони Ярда оценены в 6.80, а на ничью дают 30.0. Более того, эксперты уверены, что бой завершится досрочно, на такой расклад можно сделать ставку за 1.11. На то, что Артур Бетербиев нокаутирует очередного соперника, предлагают поставить за 1.27.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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