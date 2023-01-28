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«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Жирона» – «Барселона» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.62.

«У «Барселоны» в этом туре каталонское дерби. «Жирона» довольно неуступчивый соперник, и в этом сезоне она преподносила сюрпризы. Дома за неё горячо болеют. Но против нынешней «Барселоны» будет сложно. Хотя надо понимать, что и команде Хави будет непросто. Во-первых, была энергозатратная игра в Кубке Испании с «Сосьедадом». Во-вторых, график утомительный, ещё и летали в Саудовскую Аравию. В-третьих, Левандовски этот матч пропустит.

Лучшие прогнозы на Примеру.

И всё-таки, думаю, хватит ресурсов у «Барсы», чтобы дожать «Жирону». Дембеле отлично выглядит, Гави становится лидером, способным придумывать моменты. И этот матч – хорошая возможность для Фати проявить себя с лучшей стороны. Так что аккуратно поставлю на победу «Барселоны». Вряд ли она будет убедительной, но 1:0 или 2:1 нас устроит. Кстати, минимум два мяча «Барса» забивала «Жироне» в очных встречах в Примере. Но сейчас Хави ещё и построил неплохую оборону, поэтому двух мячей точно хватит для завоевания трёх очков», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.

Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».

Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.

Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.

«Жирона» — «Барселона». Как же скучно без Левандовского «Жирона» — «Барселона». Как же скучно без Левандовского
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