«Жирона» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Жирона» – «Барселона» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Барселоны» за 1.62.
«У «Барселоны» в этом туре каталонское дерби. «Жирона» довольно неуступчивый соперник, и в этом сезоне она преподносила сюрпризы. Дома за неё горячо болеют. Но против нынешней «Барселоны» будет сложно. Хотя надо понимать, что и команде Хави будет непросто. Во-первых, была энергозатратная игра в Кубке Испании с «Сосьедадом». Во-вторых, график утомительный, ещё и летали в Саудовскую Аравию. В-третьих, Левандовски этот матч пропустит.
Лучшие прогнозы на Примеру.
И всё-таки, думаю, хватит ресурсов у «Барсы», чтобы дожать «Жирону». Дембеле отлично выглядит, Гави становится лидером, способным придумывать моменты. И этот матч – хорошая возможность для Фати проявить себя с лучшей стороны. Так что аккуратно поставлю на победу «Барселоны». Вряд ли она будет убедительной, но 1:0 или 2:1 нас устроит. Кстати, минимум два мяча «Барса» забивала «Жироне» в очных встречах в Примере. Но сейчас Хави ещё и построил неплохую оборону, поэтому двух мячей точно хватит для завоевания трёх очков», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.
Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».
Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.
Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.
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