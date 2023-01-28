Артур Бетербиев — Энтони Ярд: прогноз Вадима Тихомирова на бой 29 января

Известный журналист Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Энтони Ярд.
Ставка: ТБ 5.5 раунда за 1.70.
«Впереди у нас большой боксёрский поединок, в котором Артур Бетербиев дерётся с Энтони Ярдом.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Ярд мне запомнился боксёром, который выступил гораздо лучше, чем от него ждали, когда он приехал боксировать в Челябинск. Он показался мне довольно атлетичным человеком, который неплохо умеет бить, а также тактически грамотным боксёром.
У Бетербиева от природы есть крутейший удар, на который он наложил очень хорошую школу бокса. Бокс ему не наскучил, несмотря на возраст.
Понятно, что Бетербиев — фаворит, но на него слишком маленький коэффициент. Мне нравится ставка на тотал больше 5.5 раунда. Мне кажется, что этот поединок не закончится быстро. В бою с Гвоздиком Бетербиев уже показал, что он может завершать бои в поздних раундах. Ярду тоже нет смысла с ходу размениваться ударами. Я бы предположил, что бой закончится в поздних раундах – тотал больше 5.5 раунда», — сказал Тихомиров.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
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Прогноз Дениса Лебедева с коэффициентом 2.75 на бой Бетербиев — Ярд.
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