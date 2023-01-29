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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/16 финала Кубка Англии

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/16 финала Кубка Англии
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.88.

«Матч Кубка Англии. «Ливерпуль», пожалуй, лучший пример того, как трясёт большие клубы после чемпионата мира. И никак Юргену Клоппу не удаётся команду к балансу привести, тем более игроки выбывают из-за травм. Абсолютно рваные выступления. Можно уже записывать сезон в Премьер-лиге в провальные.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» недавно проиграл «Брайтону» с крупным счётом в АПЛ – 0:3. Голы даются «Ливерпулю» очень тяжело. Я думаю, что, конечно, сценарий прошлого матча с «Брайтоном» не повторится. Думаю, Клоппу даже не нужно будет настраивать команду, они сами всё прекрасно понимают. Желание отомстить будет большим. Какие бы три-четыре игрока ни вылетали у «Ливерпуля» из-за травм, всё равно по составу он сильнее «Брайтона». Де Дзерби придется серьёзный ребус решать, какую стратегию выбирать на этот матч.

Мне кажется, отличная ставка на этот матч – «Ливерпуль» с форой (0) с коэффициентом 1.88. В то, что он проиграет, я не верю вообще. Предложил бы поставить проход, но это будет странная ставка, отложенная в случае ничьей. А здесь в случае ничьей будет расход», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

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