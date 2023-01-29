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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/16 финала Кубка Англии 29 января

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/16 финала Кубка Англии 29 января
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Брайтон» – «Ливерпуль».

Ставка: проход «Ливерпуля» за 1.83.

«1/16 Кубка Англии. Неожиданно для всех фаворитом в этом матче вполне может оказаться «Брайтон». Совсем недавно команды встречались в чемпионате, где «Ливерпуль» проиграл 0:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон» играет дома, он на хорошем ходу. Он выше в чемпионате, чем «Ливерпуль».

Тем не менее чёрная полоса «Ливерпуля» рано или поздно должна закончиться. В чемпионате команда уже ничего серьёзного не добьётся. Поэтому нужно все силы отдавать на кубковые матчи, что «Ливерпуль» и сделает.

У «Ливерпуля» большое количество травм, именно с этим я связываю неудачи. Клопп славится слаженностью команды, и, когда хоть одна «шестерёнка» из его механизма выпадает, сразу начинаются проблемы. А здесь постоянно не хватает сразу нескольких игроков.

Тем не менее класс футболистов должен сказаться. Думаю, что «Ливерпуль» как минимум пройдёт дальше. Он гораздо сильнее. Ставлю на проход «Ливерпуля», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

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Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

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