ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Северсталь».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.33.



«Северсталь» имела шанс вернуться в зону плей-офф Западной конференции. Небольшой, но всё-таки имела, для этого надо было зацепить хотя бы одно очко в Уфе. Зацепить не получилось, и упрекать тут особо некого, череповчане и без того сейчас через матч прыгают выше головы. Но теперь, чтобы далеко не отпустить Минск со «Спартаком», «Северстали» придётся выше головы прыгать. И очень высоко. Получится ли?



Лучшие прогнозы на сегодня.



На мой взгляд, не получится. В последний раз «Северсталь» обыгрывала ЦСКА в Москве в сентябре 2018 года, и были тогда армейцы, как и положено лидерам, в дремлющем состоянии. Дальше если череповчане с красно-синими и справлялись, то получалось у них это исключительно дома.



Можно, конечно, понадеяться на то, что армейцы будут привычно недомотивированными и, пока не клюнет в анус жареный петух, шевелиться не начнут. А клюнуть он может где-то в районе третьего периода, если красно-синие будут гореть и желательно не в одну шайбу. Но даже в этом случае разница с потенциалом ЦСКА и «Северстали» такова, что армейцы могут отыграть и две, и три, и даже больше. То есть особых шансов у гостей даже с разрывом аорты не наблюдается.



Вывод: средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 4.5. По итогам матча хозяева наберут два очка любым способом, и в Череповце будет салют, если «Северстали» удастся что-нибудь увезти из столицы», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



Прогноз на матч «Амур» — «Сибирь» с коэффициентом 2.65.



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