ЦСКА — «Северсталь». Разину уже не до смеха

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.52. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 5.50.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 29 января 2023 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.
Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Северсталь» Череповец (29.01.2023)
На 29 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим игре между ЦСКА и «Северсталью», которая пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.
Сергей Фёдоров вернул команде уверенность после неудачной выездной серии. Накануне красно-синие дома обыграли «Амур» (3:1). Пусть и гости открыли счёт уже на второй минуте встречи, но Антон Слепышев был с этим не согласен. Сергей Плотников вывел хозяев вперёд, а Михаил Григоренко поставил точку, забросив шайбу на 58-й минуте встречи.
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Прекрасное начало домашней серии игр, болельщики рады. Команде эта победа была нужна. Однако армейцы по-прежнему на третьей строчке Запада, набрав 76 очков за 55 встреч. «Локомотив» располагается на второй строчке с 76 очками за 57 встреч. Неприятно, но у Сергея Фёдорова полно времени это исправить.
Подопечные Андрея Разина накануне в гостях уступили «Салавату Юлаеву» (1:4). Единственную шайбу у череповчан забросил Руслан Абросимов. Команда проиграла в пяти из семи последних встреч.
Сейчас «Северсталь» опустилась на девятую строчку Западной конференции, набрав 56 очков за 56 встреч, а выше располагается минское «Динамо». Положение не из приятных, но у Разина может быть припасён способ, который позволит выиграть путёвку в плей-офф.
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Плюс «Северсталь» в гостях играет плохо, одержав победы всего в 8 из 29 игр. Потому для Сергея Фёдорова такой соперник на руку, тем более что клуб после победы в матче с «Амуром» морально на подъёме. История очных встреч также на стороне ЦСКА, который одержал 23 победы в 36 матчах. Преимущество неплохое.
При этом в Москве гости одержали победы в двух из пяти последних очных матчей. Однако сейчас в гостей верится с трудом. У красно-синих есть поддержка трибун, длинная лавка и заряженные хоккеисты. «Северсталь» меркнет на фоне этого.
В 8 из 10 последних очных игр ЦСКА выигрывал с гандикапом в две и более шайбы. Что весьма неплохо, у «Северстали» с обороной не всё хорошо — 162 пропущенные шайбы, когда ЦСКА пропустил 122. При этом и в нападении армейцы лучше — 164 заброшенные шайбы против 143 у гостей.
Поэтому в этой встрече стоит рассмотреть ставку на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 1.90. Хозяева дома играют неплохо: 19 побед в 27 играх. Мотивации им хватит, а у гостей же рычагов давления мало. Мастеров, как у ЦСКА, нет, опыта тоже. Череповчане сейчас точно не в своей тарелке.
Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 29 января 2023 года
Красно-синие дома играют отменно и не испытывают проблем, когда череповчане в гостях выглядят ужасно. В этом сезоне у них многое не получается, борьба за последнее место в плей-офф на Западе ждёт Андрея Разина. Сергей Фёдоров не согласен отдавать очки, история очных игр за москвичами. Ставим на победу армейцев с отрывом минимум в две шайбы.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 9.13.
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