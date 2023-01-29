«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Реала» за 1.75.
«Реал» допустил несколько осечек в чемпионате и теперь команде ни в коем случае нельзя терять очки, иначе «Барселона» может уйти в серьёзный отрыв. Это должно активизировать футболистов мадридского клуба и придать дополнительной мотивации в матче с очень непростым оппонентом. «Сливочные» имеют всё необходимое для успешного выступления, но иногда позволяют себе некую расслабленность, которая и приводит к неудачным результатам.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Реал Сосьедад» откровенно радует в этом сезоне, отлично конкурирует в Примере, не позволяя расслабляться лидерам, и в Кубке Испании выглядел очень качественно даже после удаления. Баски дисциплинированы, хорошо организованы и действуют слаженно по всем линиям. Возможность догнать мадридцев в таблице однозначно добавит эмоций игрокам и в столицу они прибудут исключительно за очками.
На мой взгляд, в этой паре стоит ждать очень интересного противостояния. В этом сезоне «Реал» не так грозен, а вот баски, напротив, всегда опасны для всех, без исключения, оппонентов. Шансы сторон на выигрыш примерно равны, но я отдам предпочтение опыту, и считаю, что «сливочные» смогут вырвать три балла в непростой борьбе», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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