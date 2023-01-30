СКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо».
Ставка: победа СКА и ТБ 6.5 за 4.40.
«Нижегородцы, безусловно, красавцы, и губернатору области Глебу Никитину уже надо, не спеша, подбирать место для будущего памятника Игорю Ларионову. Тут всё хорошо, но во взаимоотношениях со СКА, причём не только нынешнего сезона, но и всех последних лет, работает поговорка «Слаба гайка против морской соли».
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Ну а что вы хотите, если в последний раз автозаводцы побеждали в Санкт-Петербурге в августе 2015 года? В августе, то есть в самом начале сезона, когда олигархи у нас спят крепким сном. С тех пор даже если нижегородцы что-то и могли, то могли исключительно дома. А в Питере они могли только смиренно сносить пинки и пощёчины, да пропускать по шесть штук за матч.
Все три междусобойчика нынешнего сезона СКА выиграл. Причём два последних, забив на круг опять-таки по шесть шайб. Добавим сюда небольшой нюанс, который заключается в том, что у СКА опять откуда-то взялся лишний день для отдыха. В общем, «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина» и нет в «Торпедо» Жеглова, который засунул бы Ротенбергу в карман кошелёк.
Ждёт нас достаточно весёлый матч, в котором «Торпедо» привычно предложит поиграть в открытый хоккей, а СКА предложение примет. И тотал улетит за 6.5. А по итогам питерцы наберут два домашних очка и не будут мучить волжан дополнительным временем», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.
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Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.
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