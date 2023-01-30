СКА – «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».
Ставка: победа СКА за 1.60.
«Нижегородское «Торпедо» с Игорем Ларионовым я бы назвал командой-открытием нынешнего сезона КХЛ. Сейчас волжане по набранным очкам идут вровень с действующим обладателем Кубка Гагарина – столичным ЦСКА. Торпедовцы пытаются закрепиться в первой кубковой четвёрке Запада и, весьма вероятно, в первом раунде плей-офф их соперником будет московское «Динамо», а вторым, возможно, именно СКА. Для «Торпедо» предстоящий матч с лидером турнира – отличная возможность проверить свои силы с одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Для СКА тоже после неудачи в Ярославле важно порадовать своих болельщиков. «Ледовый» будет заполнен до отказа, в этом у меня сомнений нет. Для жителей города на Неве домашний матч СКА – это очередной шанс как посмотреть предматчевое шоу, так и порадоваться успеху своей любимой команды. После уверенной игры дома с ЦСКА питерцы наверняка сделают всё, чтобы одолеть и «Торпедо». Моя ставка – победа СКА в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.
Терещенко: «Вашингтон» не позволит Овечкину покинуть НХЛ.
Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.
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