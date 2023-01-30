«Вильярреал» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Вильярреал» — «Райо Вальекано».
Ставка: победа «Вильярреала» с фора (-1) за 2.28.
«Вильярреал» очень здорово проводит нынешний сезон и вполне по делу идет пятым, отставая от зоны Лиги Чемпионов лишь по дополнительным показателям. Команда хороша по всем линиям, особенно радуя качеством обороны, которая лучше только у «Барселоны». Вряд ли «желтая субмарина» при таком тонусе испытает особые сложности в предстоящей игре, и я считаю, что именно валенсийцы считаются явными фаворитами пары.
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«Райо Вальекано» и сам сносно играет в этом розыгрыше, но в последнее время несколько сбавил темп и добыл всего одну победу в пяти предыдущих турах. Мадридцы недавно уступили двум представителям топ-6 таблицы и им всегда непросто конкурировать с именитыми оппонентами, хотя в желании и мотивации коллективу не откажешь.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и все завершится вполне предсказуемо. «Вильярреал» находится в прекрасной форме и явно стремится получить место в четверке сильнейших. Да, «Райо Вальекано» попытается оказать конкуренцию в отдельных эпизодах противостояния, но я ставлю на опыт и считаю, что валенсийцы спокойно одолеют оппонента с приличной разницей в счёте», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
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