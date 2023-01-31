«Трактор» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и московское «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.93.
«Надо сказать, что «Трактор» в этом сезоне выглядит очень нехорошо. Команда, которую справедливо относят к одному из фаворитов Восточной конференции, идёт последней в этой самой конференции, рискуя не попасть в плей-офф. Для Челябинска это, конечно, выглядит как форменная катастрофа.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Последнее поражение от «Ак Барса» (0:6) только подталкивает к этой мысли. Игроки «Трактора» так зажаты этим прессом свалившихся на них проблем, что не могут играть в свой хоккей.
А вот у московского «Динамо» таких проблем нет. Бело-голубые спокойно выиграли прошлый матч в Астане (2:1 ОТ), хотя «Барыс» отчаянно бьётся за плей-офф. Или вот недавняя победа по буллитам (2:1 бул.) над ЦСКА. Как говорится, без пыли и шума.
Я бы взял в этом матче кэф 1.93 на то, что московское «Динамо» одержит победу, даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.85.
Гретцки: Овечкин заслуживает всех дифирамбов, которые получает.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.54.
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