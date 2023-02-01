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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и ТМ 3.5 за 1.64.

«Как и в другом полуфинале, в этом была очевидна разница в классе двух команд. «Форест», несмотря на весь свой прогресс в последнее время, всё ещё неспособен играть на одном уровне с топами английского футбола. Да, наладились организация и чёткое понимание плана на игру, но этого всё же недостаточно, когда дело доходит до противостояния более классным соперникам, которые к тому же ещё и на ходу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не уверен, что Стив Купер после поражения в первом матче 0:3 задействует здесь всю основу и будет требовать от неё во что бы то ни стало биться за результат. Всё-таки совсем скоро играть дома с «Лидсом» в рамках чемпионата, и та игра теперь уже явно в приоритете.

Ну а у тен Хага есть отличная возможность убить сразу двух зайцев и дать ближайшему резерву игровое время, а с его помощью в спокойном ключе добыть результат и выйти в финал», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

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