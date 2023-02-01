«Бетис» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» – «Барселона» в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: «Барселона» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.
«Бетис» и «Барселона» играли в Суперкубке Испании, поэтому их матч в чемпионате играется только сейчас. Тогда командам не хватило ни основного времени, ни овертайма, всё решилось в серии пенальти. Сейчас больше 90 минут командам не дадут. Понятно, что они хорошо друг друга изучили, ведь играли только что. Я думаю, что не стоит ждать большого количества голов. Очень плотный график, полностью восстанавливаться команды не успевают, поэтому трудно от них ждать содержательного футбола.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Барселона» на зубах вырывает свои победы. 1:0 – это теперь любимый счёт. Красивого футбола не видно, но есть результат, что на данный момент даже важнее. «Бетис» прервал серию неудач в последнем туре, но победил «Хетафе» с тем же счётом.
Жду сдержанного футбола. Не исключаю даже осечку «Барсы». У севильцев состав очень приличный, сильный тренер, к тому же дома у «Бетиса» мощная поддержка. Выберу ставку – «Барса» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Вполне возможно, что сыграют 1:1, как и в Суперкубке в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
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Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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