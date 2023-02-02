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«Реал» — «Валенсия»: эксперты назвали фаворита матча Примеры

«Реал» — «Валенсия»: эксперты назвали фаворита матча Примеры
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2 февраля состоится матч Примеры «Реал» — «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.41, а шансы «Валенсии» оценены в 7.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Валенсия»: будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

«ПСЖ» больше не хочет иметь дел с «Челси» после срыва трансфера Зиеша.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

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