«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии сезона-2022/2023.
Ставка: ничья за 3.35.
«Ювентус» как-то совсем сник после полученного наказания от федерации. В последнем туре он сыграл сильно ниже своих возможностей. Проигрывать дома «Монце» 0:2 совсем не к лицу команде с таким именем. Но уже понятно, что в чемпионате ситуацию не спасти, поэтому настроя у футболистов нет. Кубок Италии – дело другое. Здесь есть возможность побороться за титул. Поэтому уверен, что здесь «Ювентус» будет уже другим, да и нельзя так плохо сыграть вторую подряд домашнюю встречу.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Проблема в том, что «Лацио» выглядит очень неплохо. Да, в последнем туре удача отвернулась, но до этого разгромили «Милан», не пропускали на протяжении трёх встреч. Иммобиле поправился и снова помогает римлянам. Так что ожидаю очень плотной, равной борьбы.
Мне кажется, это очень хороший случай для того, чтобы рискнуть и поставить на ничью. Если ничейный счёт будет по ходу второго тайма, рисковать вряд ли кто-то станет, можно решить вопросы уже в овертайме», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.31.
Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.
Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.
- 2 февраля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 1 февраля 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:15
-
13:00
-
12:30