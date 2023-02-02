Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии сезона-2022/2023.

Ставка: ничья за 3.35.

«Ювентус» как-то совсем сник после полученного наказания от федерации. В последнем туре он сыграл сильно ниже своих возможностей. Проигрывать дома «Монце» 0:2 совсем не к лицу команде с таким именем. Но уже понятно, что в чемпионате ситуацию не спасти, поэтому настроя у футболистов нет. Кубок Италии – дело другое. Здесь есть возможность побороться за титул. Поэтому уверен, что здесь «Ювентус» будет уже другим, да и нельзя так плохо сыграть вторую подряд домашнюю встречу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проблема в том, что «Лацио» выглядит очень неплохо. Да, в последнем туре удача отвернулась, но до этого разгромили «Милан», не пропускали на протяжении трёх встреч. Иммобиле поправился и снова помогает римлянам. Так что ожидаю очень плотной, равной борьбы.

Мне кажется, это очень хороший случай для того, чтобы рискнуть и поставить на ничью. Если ничейный счёт будет по ходу второго тайма, рисковать вряд ли кто-то станет, можно решить вопросы уже в овертайме», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

«Ювентус» — «Лацио». Единственная отдушина «Ювентус» — «Лацио». Единственная отдушина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023