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«Динамо» Мн — «Металлург» Мг: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Динамо» Мн — «Металлург» Мг: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ничья за 3.70.

«Календарь чемпионата КХЛ получился таким, что «Магнитка» второй матч подряд будет играть против команды, которая ведёт отчаянную борьбу за попадание в плей-офф. Во вторник уральцы вчистую уступили в Череповце очень сильно нуждающейся в очках «Северстали» — 1:4. После той победы команда из Череповца вернулась в зону плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четверг «Металлург» будет играть против минского «Динамо». Команда из Беларуси в каждом матче старается брать максимум очков. До окончания регулярного сезона совсем немного времени, и очки терять нельзя, иначе задача на сезон не будет выполнена. Жду серьёзной битвы и не удивлюсь, если победитель будет определяться за пределами основного времени. Моя ставка — ничья в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Спартак» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.70.

Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic.

Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи» с коэффициентом 1.83.

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