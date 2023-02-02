«Реал» Мадрид — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия».



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.68.



«Реал» начал допускать слишком частые осечки и уже отпустил в приличный отрыв главного конкурента в лице «Барселоны». Да и догоняющие мадридцев коллективы подобрались практически вплотную, что должно повлиять на настрой футболистов в предстоящей игре. «Сливочные» остаются очень грозным оппонентом, несмотря ни на какие временные сложности, и выйдут на поле исключительно за тремя очками.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Валенсия» после возобновления Примеры продолжила своё падение в таблице, что привело к отставке наставника. Команда не выглядит угрожающе в атаке и слишком уязвима в обороне, хотя по качеству состава имеет все возможности бороться за еврокубки. Полагаю, что смена фигуры на тренерском мостике несколько встряхнёт игроков и прибавит мотивации перед приездом в столицу.



На мой взгляд, в этой паре есть очевидный фаворит и особой интриги ждать от матча не приходится. Да, «Реал» растерял немало очков в последнее время, но это лишь добавит агрессии мадридцам в своих атаках. «Валенсия» сейчас далека от оптимальных кондиций и вряд ли сможет выстоять. Я считаю, что «сливочные» уверенно возьмут три очка, учитывая превосходство в классе и опыте, а также фактор своего поля», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.31.



Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.



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Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.