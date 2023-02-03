«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».



Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.60.



«Предыдущий матч выдался для «Локомотива» очень тяжёлым, что неудивительно: в Санкт-Петербурге других матчей не бывает. А «Северсталь» в это время отдыхала, поскольку свою игру провела сутками ранее. У череповчан сейчас очень тяжёлый календарь, но они идут по нему весьма успешно, поочерёдно похоронив ЦСКА и «Магнитку». Получается, что и «Локомотив» в текущих реалиях, когда «Северсталь» подвешена на границе зоны плей-офф, может в Череповце попасть.



Лучшие прогнозы на КХЛ.



На стороне ярославцев выступает статистика. Как общая, где у железнодорожников более чем двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, так и текущего сезона, где ярославцы взяли два из трёх междусобойчиков. Плюс точно так же гости взяли два матча из трёх, а гостями сейчас у нас как раз будут железнодорожники.



Но у «Северстали» на хвосте висят Минск плюс хромающий на обе ноги «Спартак», поэтому череповчане будут рвать жилы. Вряд ли мы получим матч с большим количеством заброшенных шайб, потому что в нём участвует «Локомотив». Предположу, что тотал не превысит 6,5, а по итогам матча «Северсталь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.90.



Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.



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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.