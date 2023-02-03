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«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего кубка РПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.12.

«Winline Зимний кубок РПЛ проходит в Абу-Даби. Рассмотрим один из первых матчей. В таких матчах, которые имеют полуофициальный характер, решающее значение имеет мотивация. У футболистов «Краснодара» мотивация гораздо выше, чем у игроков «Сочи».

Лучшие прогнозы на футбол.

В «Сочи» много опытных игроков, а также опытный тренер. У Бердыева карт-бланш. Он может подводить команду непосредственно к чемпионату. Обычно он это делает постепенно и с нагрузками не торопится.

А тренеру «Краснодара» нужно хорошо зарекомендовать себя. Состав у него моложе, а молодые футболисты стараются себя проявить, показать себя с лучшей стороны.

Думаю, игроки «Краснодара» проведут этот матч более ответственно, чем «Сочи». Ставлю на победу «Краснодара», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.

С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков по делу о махинациях.

Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.93.

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