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СКА — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля

СКА — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 с ОТ и буллитами за 2.20.

«СКА идёт первым на Западе, а «Ак Барс»: вышел на первое место на Востоке. Для «Ак Барса» этот матч важен, чтобы застолбить за собой первую строчку — хотя сезон для команды складывался так ужасно, что мы думали, что она может не попасть в плей-офф. Но в последнее время игра стабилизировалась, она хорошо набирает очки за счёт прагматичной игры.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

СКА не так стабилен, с этой командой можно играть. Но я бы не стал ставить на результат. «Ак Барс» часто играет низовые матчи, и СКА против сильных команд тоже играет низовые матчи. Предлагаю поставить на тотал меньше 4,5, включая овертайм и буллиты», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.

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