«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» (Мадрид) – «Хетафе» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Набравший неплохой ход «Атлетико» (Мадрид) дома сыграет в маленьком мадридском дерби с «Хетафе» — против своего бывшего главного тренера Кике Санчеса Флореса. Кто бы что ни говорил, «Хетафе» проигрывает всем подряд. Четыре поражения в чемпионате, в Кубке ещё было поражение.

«Хетафе» уже в зоне вылета, но Торрес, президент «Хетафе», публично поддерживает Флореса, говорит, что они ему доверяют, а он справится и вытянет команду наверх из зоны вылета. Но пока дела у «Хетафе» складываются не лучшим образом, хотя в некоторых матчах он мог добиться большего.

Здесь напротив «Атлетико». Была серия, как мы помним, из двух десятков матчей, когда «Хетафе» вообще не мог забить «Атлетико» во всех турнирах, но не так давно была игра на «Ванда Метрополитано», когда «Хетафе» аж три мяча сумел забить «Атлетико», но всё равно проиграл – 3:4, хотя мадридцы играли в меньшинстве.

Сейчас, как я уже сказал, «Атлетико» неплохой ход набрал, правильную расстановку и тактику нашёл Симеоне в последних встречах. Была победа над «Осасуной»: Сауль наконец-то забил. Неплохо в дерби «Атлетико» смотрелся. Сейчас «Атлетико» — четвёртый, в пяти очках впереди «Реала Сосьедад». Можно ещё постараться забраться в тройку. «Атлетико» играет дома и, конечно, ни в коем случае очки терять не должен.

Думаю, «Атлетико» сыграет качественно в обороне, как в последней игре с «Осасуной», да и с «Вальядолидом» смотрелся надёжно. Скорее всего, «Хетафе» не забьёт. Победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 1.75 – это то, что доктор прописал. Надо брать».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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