«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Павла Погребняка на матч АПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка 1: победа «Арсенала» за 1.46.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Гудисон Парк» — это не самое гостеприимное место для команд, которые приезжают биться с «Эвертоном». Не совсем привычно видеть ливерпульский клуб, который девять раз завоёвывал чемпионство, борющимся за место в АПЛ. «Эвертон» не может выиграть уже в 10 матчах подряд и располагается на 19-м месте.

Предстоящий матч будет первым с новым тренером, а это, как правило, положительный импульс.

«Арсенал», в свою очередь, давно уже не претендовал так на чемпионский титул. Несмотря на поражение от «Манчестер Сити» в Кубке Англии, команда Артеты настроена на победу в чемпионате.

«Эвертон» сейчас не тот соперник, который может доставить проблемы лидеру АПЛ. Моя ставка на этот матч: победа «Арсенала», а также ТБ (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.50.

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