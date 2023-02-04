«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Павла Погребняка на матч АПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».
Ставка 1: победа «Арсенала» за 1.46.
Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.
«Гудисон Парк» — это не самое гостеприимное место для команд, которые приезжают биться с «Эвертоном». Не совсем привычно видеть ливерпульский клуб, который девять раз завоёвывал чемпионство, борющимся за место в АПЛ. «Эвертон» не может выиграть уже в 10 матчах подряд и располагается на 19-м месте.
Предстоящий матч будет первым с новым тренером, а это, как правило, положительный импульс.
«Арсенал», в свою очередь, давно уже не претендовал так на чемпионский титул. Несмотря на поражение от «Манчестер Сити» в Кубке Англии, команда Артеты настроена на победу в чемпионате.
«Эвертон» сейчас не тот соперник, который может доставить проблемы лидеру АПЛ. Моя ставка на этот матч: победа «Арсенала», а также ТБ (2.5)».
Экспресс с коэффициентом 7.34.
Криштиану Роналду опубликовал пост после дебютного гола в «Аль-Насре».
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.50.
Курбан Бердыев: наша задача — увидеть проблемы в игре «Сочи».
- 4 февраля 2023
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:15
- 3 февраля 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 2 февраля 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00