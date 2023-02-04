«Эльче» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» – «Вильярреал» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.75.

Лучшие прогнозы на Примеры.

«Последняя команда чемпионата «Эльче» сыграет против «Вильярреала». Понятно, что математически «Эльче» когда-то сумеет одержать победу, но как-то совсем тухло он провёл первый круг – ни одной победы, только шесть ничейных результатов и 13 поражений. Всего шесть очков у команды, и её участь понятна. «Эльче», скорее всего, вылетит обратно в Сегунду.

В этом туре «Эльче» принимает «Вильярреал», и не на этом сопернике серия должна прерваться. Бывало такое, что «Эльче» побеждал «Вильярреал», и не раз, но, хоть «Вильярреал» и проиграл в последнем туре «Райо Вальекано» в вынесенном на понедельник матче, он смотрелся неплохо, надо было всё решать в первом тайме.

Кике Сетьен, тренер «Вильярреала», после матча сказал, что это не совсем заслуженное поражение. В первом тайме было много моментов, но их не реализовали, а в итоге пропустили глупый гол с ошибкой голкипера Йоргенсена.

Рульи ушёл из «Вильярреала», теперь из вратарей остались Йоргенсен и Пепе Рейна. Посмотрим, кто из них будет основным.

Несмотря на то что «Вильярреал» играет на выезде, у него и возможностей, и ресурсов, конечно, больше, чем у нынешнего «Эльче». Я думаю, что «Вильярреал» реабилитируется за поражение от «Райо» и своё возьмёт в выездной игре. Мой прогноз – чистая победа «Вильярреала» за 1.75».

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