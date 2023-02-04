Эксперты назвали шансы Месси сделать хет-трик в матче «ПСЖ» — «Тулуза»

4 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза». Начало игры – в 19:00 мск.

Встречу будут транслировать на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Тулузы» оценивается аналитиками в 9.60. Поставить на ничью можно за 6.05.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.85, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.38. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.03, а гол «Тулузы» оценивается в 1.64. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.74.

Из-за травмы Мбаппе ключевой фигурой в данной встрече станет победитель ЧМ-2022. Поставить на гол Месси можно с коэффициентом 1.76. Ставки на индивидуальный тотал Лионеля больше 2.5 мяча принимаются за 14.3.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.

«Руководство «Баварии было в шоке». Нойер – о сломанной ноге в отпуске.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» с коэффициентом 2.60.

Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч с «Баварией».