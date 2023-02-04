Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«ПСЖ» в первом круге уверенно обыграл «Тулузу» на её поле. По голу в той встрече забили Килиан Мбаппе и Неймар. Однако ни второго, ни другого футболиста мы на поле в ближайшей встрече не увидим. Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы бедра, а у Неймара диагностировано мышечное перенапряжение.

Месси без своих звёздных напарников стал участником уверенной победы в игре с «Монпелье» в прошлом туре. Травма Серхио Рамоса опять обнажает кадровые проблемы в обороне – это шанс для «Тулузы», которая забивает в семи матчах подряд.

«Тулуза» много забивает и часто выиграет в нынешнем году. Однако важно сделать оговорку – у фиолетовых в последнее время не было серьёзных соперников. Две из шести побед были одержаны в матчах Кубка Франции, а остальные четыре в играх с соперниками, которые располагаются на местах с 16-го по 19-е в турнирной таблице Лиги 1.

На основании всего вышесказанного предлагаем поставить на победу парижан с отрывом минимум в два мяча.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Павлюченко: не буду подписывать контракт с «Уфой».

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.50.

Нойер больше не нужен «Баварии». Клуб уволил его друга и подписал Зоммера.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.