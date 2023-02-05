«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова сделала прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Адмирал».
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.22.
«Новосибирцы в этом сезоне впечатляют своей игрой и чёткостью выполнения тренерских указаний, практикуют простой, без авантюрных действий на льду, хоккей. Заметна работа, проделанная главным тренером Мартемьяновым, который с не самым большим бюджетом «Сибири» борется за первую строчку конференции в регулярке.
До матча с «Адмиралом» у «Сибири» была выездная серия: играли по два раза против «Амура» и «Адмирала», захватили по одному матчу из двух с каждым соперником. Известный факт — выгрызать очки на Дальнем Востоке очень тяжело, поэтому можно похвалить и поздравить сибиряков с удачной командировкой. Чем интересен матч: сойдутся две оборонительные системы и команды, чётко следующие по инструкциям тренерских штабов и не делающие ни шагу в сторону. Поэтому в этой встрече не стоит ожидать много голов, а скорее всего, победит тот, кто будет терпеливее в обороне.
У обоих клубов было время на отдых. «Адмирал» и Тамбиев наверняка не упустят плей-офф из своих рук, учитывая то, что в первой половине сезона было набрано огромное количество очков. Но каждая команда хочет быть выше в таблице перед приближением плей-офф, поэтому все выйдут с повышенной концентрацией и одной задачей.
Легко победы в матчах с «Адмиралом» в этом сезоне никому не доставались вне зависимости от территории. Поэтому выберу ТМ 5.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.65.
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