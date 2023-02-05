«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Сибирь» — «Адмирал».
Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.52.
«Сложилось ощущение, что «Сибирь» как-то надорвалась. Она и так-то в роли лидера Восточной конференции выглядела довольно скромно. А тут ещё и начала проигрывать там, где лидеру конференции проигрывать не следует. Впрочем, для новосибирцев с их более чем скромным бюджетом любое место в первой четвёрке будет за праздник, но уж если календарь предоставляет возможность разжиться очками, почему бы ею не воспользоваться?
Предстоящим матчем «Сибирь», по сути, закрывает свою дальневосточную сессию, включившую шесть матчей с дальневосточными командами. Четыре из этих игр были для сибиряков выездными. С Дальнего Востока «Сибирь» привезла пять очков и в прежние годы радовалась бы этому событию безразмерно, а сейчас для лидера Восточной конференции, извините, маловато будет. Надо добирать дома, и «Адмирал» в этом случае видится вполне съедобным соперником.
Больших голевых достижений от предстоящего матча ждать не следует – остро в атаке там никто не играет. Поэтому смело можно ставить на тотал, не превышающий 6.5 шайбы, а по итогам матча, как мне видится, любым способом хозяева всё-таки наберут два очка».
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