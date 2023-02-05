«Металлург» — «Трактор»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча КХЛ

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.92. На победу челябинского клуба эксперты предлагают коэффициент 3.80.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 7.88.
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Прогноз на матч «Куньлунь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.65.
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