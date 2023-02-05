«Металлург» — «Трактор»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча КХЛ

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск.

В прямом эфире встречу покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.92. На победу челябинского клуба эксперты предлагают коэффициент 3.80.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 7.88.

Овечкин: не хочешь быть лучшим — заканчивай карьеру.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.65.

«Спартак» объявил об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера.

Прогноз на матч ЦСКА — «Барыс» с коэффициентом 2.45.