Максим Лебедев сделал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата ЦСКА – «Барыс».
Ставка: победа ЦСКА за 1.56.
«Беда, как известно, не приходит одна. И вслед за упорной, но малорезультативной игрой на «Барыс» обрушилось новое несчастье в виде поездки в столицу сопредельного государства. Там казахстанцев для начала обыграло «Динамо», а теперь им придётся играть с ещё более грозным соперником в лице ЦСКА.
Отдадим должное казахстанской команде, она не желает тихонько тонуть. Бьётся, цепляется, пытается, но играть с лидерами КХЛ всё-таки не удаётся.
Поэтому я не только считаю, а практически уверен, что в предстоящем матче «Барыс» обречён. Даже в том случае, если ЦСКА начнёт игру, как и против остальных заведомо более слабых клубов, в распальцованном состоянии и на прямых ногах.
Совершенно не исключаю возможности, что даже после второго периода гости будут вести в счёте, причём, возможно, даже не в одну шайбу, но в конце концов армейцы своё возьмут и к финальной сирене казахстанцев обыграют.
В предстоящем матче вполне может быть приличный тотал. И его вероятность, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность пустого матча. Предположу, что тотал в итоге превысит 5.5 шайбы. ЦСКА наберёт очередные два очка, не слишком заморачиваясь, причём сделает это в основное время».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Кожевников объяснил, чего «Спартаку» не хватает для побед в КХЛ.
«Спартак» объявил об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера.
Овечкин: не хочешь быть лучшим — заканчивай карьеру.
- 5 февраля 2023
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:25
-
05:30
-
05:00
-
04:45
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:30
- 4 февраля 2023
-
22:00
-
21:15
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45