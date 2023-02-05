Максим Лебедев сделал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата ЦСКА – «Барыс».

Ставка: победа ЦСКА за 1.56.

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«Беда, как известно, не приходит одна. И вслед за упорной, но малорезультативной игрой на «Барыс» обрушилось новое несчастье в виде поездки в столицу сопредельного государства. Там казахстанцев для начала обыграло «Динамо», а теперь им придётся играть с ещё более грозным соперником в лице ЦСКА.

Отдадим должное казахстанской команде, она не желает тихонько тонуть. Бьётся, цепляется, пытается, но играть с лидерами КХЛ всё-таки не удаётся.

Поэтому я не только считаю, а практически уверен, что в предстоящем матче «Барыс» обречён. Даже в том случае, если ЦСКА начнёт игру, как и против остальных заведомо более слабых клубов, в распальцованном состоянии и на прямых ногах.

Совершенно не исключаю возможности, что даже после второго периода гости будут вести в счёте, причём, возможно, даже не в одну шайбу, но в конце концов армейцы своё возьмут и к финальной сирене казахстанцев обыграют.

В предстоящем матче вполне может быть приличный тотал. И его вероятность, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность пустого матча. Предположу, что тотал в итоге превысит 5.5 шайбы. ЦСКА наберёт очередные два очка, не слишком заморачиваясь, причём сделает это в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Барыс» с коэффициентом 2.45.