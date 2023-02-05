«Интер» — «Милан»: прогноз Егора Титова на миланское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Милан» в 21-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.02.

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«Миланское дерби нас ожидает в воскресенье. Не скажу, что долгожданное. Недавно команды разыгрывали Суперкубок Италии, и там борьбы совсем не было, «Интер» разгромил «Милан» — 3:0. Очень не хотелось бы снова увидеть такое большое преимущество одного соперника над другим. В первом круге чемпионата, кстати, яркая игра получилась, «Милан» выиграл – 3:2. Хотелось бы и сейчас накала до последних минут.

Но «россонери» вообще не похожи на себя. Команда валится. Проиграли «Интеру», такое бывает, но поражение со счётом 0:4 в игре с «Лацио», следом с «Сассуоло» (2:5) дома – это просто стыдно. 12 мячей пропустили за последние три игры — какой-то ужас.

Нужно тренеру находить правильные слова. Наконец-то была у него целая неделя на подготовку. Верю, что «Милан» предстанет другим – мотивированным, настроенным, уверенным в своих силах. «Интер» выглядит сильнее, но и у него осечки случаются. Недавно умудрились дома проиграть «Эмполи».

Я поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. «Милан» в своём нынешнем состоянии должен сконцентрироваться на защите, буквально построить баррикады у своей штрафной. Если он ввяжется в открытый футбол, может снова пропустить пять мячей. Если что-то подобное случится, то может дойти и до отставки, несмотря на победу при Пиоли в чемпионате в прошлом сезоне.

Мне видится, что команды сыграют аккуратно, в особенности «Милан». «Интер» против закрытых соперников не всегда находит варианты. Матч с «Эмполи» это подтверждает».

Экспресс с коэффициентом 12.78.

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