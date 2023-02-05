Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Ницца».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.
«Марсель» продолжает радовать результатами. В текущем розыгрыше Лиги 1 «южане» потерпели лишь три поражения — в матчах с «Аяччо» (1:2), «ПСЖ» (0:1) и «Лансом» (0:1). После этого кризиса подопечные Игора Тудора приободрились и выдали серию из девяти матчей без поражений, в семи из которых выиграли.
Команда Игора Тудора играет от соперников, но всегда активно действует в последней трети. Алексис Санчес с одноклубниками за 21 матч забили 42 мяча. Лишь «Монако» и «ПСЖ» более производительно играют в атаке.
Руслан Малиновский за четыре матча наиграл 232 минуты, но результативными действиями не отмечался, а в последней встрече с «Нантом» он ещё и получил одну из самых низких оценок.
«Ницца», сконцентрировав силы на локальной арене, также ощутимо прибавила. За восемь матчей «орлята» потерпели лишь одно поражение, трижды сыграли вничью и выиграли в остальных четырёх играх. На этом отрезке команда Люсьена Фавра пропустила лишь четыре мяча. Она поднялась на восьмое место. От зоны плей-офф Лиги Европы их отделяют девять очков.
При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.
Экспресс с коэффициентом 12.78.
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