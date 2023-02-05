Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Ницца».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Марсель» продолжает радовать результатами. В текущем розыгрыше Лиги 1 «южане» потерпели лишь три поражения — в матчах с «Аяччо» (1:2), «ПСЖ» (0:1) и «Лансом» (0:1). После этого кризиса подопечные Игора Тудора приободрились и выдали серию из девяти матчей без поражений, в семи из которых выиграли.

Команда Игора Тудора играет от соперников, но всегда активно действует в последней трети. Алексис Санчес с одноклубниками за 21 матч забили 42 мяча. Лишь «Монако» и «ПСЖ» более производительно играют в атаке.

Руслан Малиновский за четыре матча наиграл 232 минуты, но результативными действиями не отмечался, а в последней встрече с «Нантом» он ещё и получил одну из самых низких оценок.

«Ницца», сконцентрировав силы на локальной арене, также ощутимо прибавила. За восемь матчей «орлята» потерпели лишь одно поражение, трижды сыграли вничью и выиграли в остальных четырёх играх. На этом отрезке команда Люсьена Фавра пропустила лишь четыре мяча. Она поднялась на восьмое место. От зоны плей-офф Лиги Европы их отделяют девять очков.

При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 12.78.

Головин готов к переходу в топ-клуб. «Боруссия» — шикарный вариант.

Прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 3.55.

Хаманн: Нойер вряд ли будет дальше играть за «Баварию».

Спортивный директор «ПСЖ»: ведём переговоры с Месси о новом контракте.