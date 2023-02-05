«Барселона» — «Севилья»: во сколько начало матча, прогнозы и коэффициенты

5 февраля состоится матч 20-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Севилья». Начало – в 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех севильцев оценивается аналитиками в 12.0. Поставить на ничью предлагают за 5.80.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» – «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 12.78.

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