«Сочи» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Зимнего кубка РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Ростов» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.
«Продолжается предсезонный турнир. Первые матчи получились достаточно скучными, было мало событий. Видно, что все находятся под серьезными нагрузками, как это и должно быть на этом отрезке межсезонья. Не думаю, что что-то кардинальным образом изменится ко второму туру. Слишком маленький перерыв между матчами, и вряд ли сейчас уже тренеры значительно снизят объемы тренировочной работы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
О футболе сейчас рановато говорить. Матчи непредсказуемые, здесь все будут решать эпизоды. Но в целом уже можно догадаться, какой футбол будет строить Бердыев. Понятно, что его команда будет максимально прагматичной, он начнет с того, что отстроит оборону. Поэтому не жду от этой игры большого количества голов. У «Ростова» вряд ли будет много зон, чтобы в них врываться. Скорее всего, получится плотная, вязкая игра, без обилия моментов. Так что я в этом матче поставлю на тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.
Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.
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