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«Краснодар» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч Зимнего кубка РПЛ, прямой эфир

«Краснодар» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч Зимнего кубка РПЛ, прямой эфир
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6 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Начало матча — в 20:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах называют в качестве фаворитов москвичей. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Краснодара» оценены в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.54. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.

Агент Абаскаля исключил уход тренера из «Спартака» зимой.

Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.

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