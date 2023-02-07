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«Салават Юлаев» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

«Салават Юлаев» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
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7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.44. На победу «Салавата Юлаева» эксперты предлагают коэффициент 2.70.

Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — также за 1.90.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.

Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.

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